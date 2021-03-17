Hatay Erzin Nüfusu 2020 - 2021 |  Erzin İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Hatay Erzin Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Hatay Erzin nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Hatay Erzin Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Erzin ilçesinin bağlı bulunduğu Hatay ilinde 1 milyon 659 bin 320 kişi yaşamaktadır. Hatay ili 5524 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 261 (km²) si Erzin ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Hatay Erzin nüfusu 41 bin 769 kişidir.

Hatay Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 659 bin 320 kişidir.

Erzin İlçe Nüfusu Kaçtır?

41 bin 769 kişidir.

Hatay Erzin Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 7,4 olarak gerçekleşmiştir.

Erzin İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 36,196156 Enlem : 36,196156

Erzin İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Hatay iline bağlı bulunan Erzin ilçesinin telefon alan kodu 0 326 şeklinde başlamaktadır.

Erzin ilçesinin bağlı olduğu Hatay İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Erzin ilçesinin bağlı olduğu il olan Hatay ilinin plaka kodu 31 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020