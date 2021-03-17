Hatay Hassa Nüfusu 2020 - 2021 |  Hassa İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Hatay Hassa Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Hatay Hassa nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Hatay Hassa Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Hassa ilçesinin bağlı bulunduğu Hatay ilinde 1 milyon 659 bin 320 kişi yaşamaktadır. Hatay ili 5524 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 498 (km²) si Hassa ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Hatay Hassa nüfusu 57 bin 361 kişidir.

Hatay Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 659 bin 320 kişidir.

Hassa İlçe Nüfusu Kaçtır?

57 bin 361 kişidir.

Hatay Hassa Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 14,8 olarak gerçekleşmiştir.

Hassa İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 36,110626 Enlem : 36,110626

Hassa İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Hatay iline bağlı bulunan Hassa ilçesinin telefon alan kodu 0 326 şeklinde başlamaktadır.

Hassa ilçesinin bağlı olduğu Hatay İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Hassa ilçesinin bağlı olduğu il olan Hatay ilinin plaka kodu 31 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020