Hatay Kırıkhan Nüfusu 2020 - 2021 |  Kırıkhan İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Hatay Kırıkhan Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Hatay Kırıkhan nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Hatay Kırıkhan Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kırıkhan ilçesinin bağlı bulunduğu Hatay ilinde 1 milyon 659 bin 320 kişi yaşamaktadır. Hatay ili 5524 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 731 (km²) si Kırıkhan ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Hatay Kırıkhan nüfusu 119 bin 28 kişidir.

Hatay Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 659 bin 320 kişidir.

Kırıkhan İlçe Nüfusu Kaçtır?

119 bin 28 kişidir.

Hatay Kırıkhan Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 18,2 olarak gerçekleşmiştir.

Kırıkhan İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 36,359554 Enlem : 36,359554

Kırıkhan İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Hatay iline bağlı bulunan Kırıkhan ilçesinin telefon alan kodu 0 326 şeklinde başlamaktadır.

Kırıkhan ilçesinin bağlı olduğu Hatay İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kırıkhan ilçesinin bağlı olduğu il olan Hatay ilinin plaka kodu 31 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020