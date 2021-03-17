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Hatay Defne Nüfusu 2020 - 2021 |  Defne İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Hatay Defne nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Hatay Defne nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Hatay Defne nüfusunun 160 bin 66 olduğu açıklandı. Haberimizde  Hatay Defne yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Hatay Defne Nüfusu 2020 - 2021 |  Defne İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Hatay Defne Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Hatay Defne nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Hatay Defne Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Defne ilçesinin bağlı bulunduğu Hatay ilinde  1659320 kişi yaşamaktadır. Hatay ili 5524 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 119 (km²) si Defne ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Hatay Defne nüfusu 160 bin 66 kişidir.

Hatay Defne Nüfusu 2020 - 2021 |  Defne İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Hatay Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 659 bin 320 kişidir.

Defne İlçe Nüfusu Kaçtır?

160 bin 66 kişidir.

Hatay Defne Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  33,3 olarak gerçekleşmiştir.

Hatay Defne Nüfusu 2020 - 2021 |  Defne İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Defne İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Hatay iline bağlı bulunan Defne ilçesinin telefon alan kodu 0 326 şeklinde başlamaktadır.

Defne ilçesinin bağlı olduğu Hatay İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Defne ilçesinin bağlı olduğu il olan Hatay ilinin plaka kodu 31 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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