Hatay Nüfusu 2020 - 2021 | Hatay Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Hatay Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Hatay nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Hatay Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Hatay nüfusu geçen yıla göre 30 bin 426 kişi artarak 1 milyon 659 bin 320 kişi oldu ( 2019 yılında Hatay nüfusu 1628894 kişiydi ) . İstanbul ilinde 833 bin 146 erkek, 826 bin 174 kadın yaşamaktadır.

Hatay Alan kodu nedir?

Hatay ilinin telefon alan kodu 0 326 şeklinde başlamaktadır.

Hatay yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Hatay ilinin yüz ölçümü 5524 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 62 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Hatay Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Hatay ilinin plaka kodu 31 olarak belirlenmiştir

Hatay 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Hatay 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 1659320

Hatay 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 833146

Hatay 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 826174

Hatay 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 13

Hatay 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 3,73 Kişidir.

Hatay 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 27,89 olduğu görülmektedir.

Hatay 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 24,34 olduğu görülmektedir.

Hatay 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 2476 kişi boşanmıştır.

Hatay 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 4477

Hatay 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 1659320

Hatay 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 833146

Hatay 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 826174

Hatay 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : -

Hatay 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : -

Hatay 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : -

Hatay 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 285 kişidir.

Hatay 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 817998 Kadın : 810896 Toplam : 1628894 Nüfus yoğunluğu : 279 kişidir.

Hatay 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 817998 Kadın : 810896 Toplam : 1628894

Hatay 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

Hatay 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 809484 Kadın : 800372 Toplam : 1609856 Nüfus yoğunluğu : 276 kişidir.

Hatay 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 809484 Kadın : 800372 Toplam : 1609856

Hatay 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

Hatay 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 790209 Kadın : 785017 Toplam : 1575226 Nüfus yoğunluğu : 270 kişidir.

Hatay 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 790209 Kadın : 785017 Toplam : 1575226

Hatay 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

Hatay 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 780854 Kadın : 774311 Toplam : 1555165 Nüfus yoğunluğu : 267 kişidir.

Hatay 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 780854 Kadın : 774311 Toplam : 1555165

Hatay 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

Hatay 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 769131 Kadın : 764376 Toplam : 1533507 Nüfus yoğunluğu : 263 kişidir.

Hatay 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 769131 Kadın : 764376 Toplam : 1533507

Hatay 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : Kadın : Toplam :