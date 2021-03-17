Hatay Belen Nüfusu 2020 - 2021 |  Belen İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Hatay Belen Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Hatay Belen nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Hatay Belen Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Belen ilçesinin bağlı bulunduğu Hatay ilinde 1 milyon 659 bin 320 kişi yaşamaktadır. Hatay ili 5524 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 185 (km²) si Belen ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Hatay Belen nüfusu 33 bin 896 kişidir.

Hatay Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 659 bin 320 kişidir.

Belen İlçe Nüfusu Kaçtır?

33 bin 896 kişidir.

Hatay Belen Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 17,3 olarak gerçekleşmiştir.

Belen İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 26,230681 Enlem : 26,230681

Belen İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Hatay iline bağlı bulunan Belen ilçesinin telefon alan kodu 0 326 şeklinde başlamaktadır.

Belen ilçesinin bağlı olduğu Hatay İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Belen ilçesinin bağlı olduğu il olan Hatay ilinin plaka kodu 31 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020