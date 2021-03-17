Hatay İskenderun Nüfusu 2020 - 2021 |  İskenderun İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Hatay İskenderun Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Hatay İskenderun nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Hatay İskenderun Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre İskenderun ilçesinin bağlı bulunduğu Hatay ilinde 1 milyon 659 bin 320 kişi yaşamaktadır. Hatay ili 5524 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 232 (km²) si İskenderun ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Hatay İskenderun nüfusu 250 bin 964 kişidir.

Hatay Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 659 bin 320 kişidir.

İskenderun İlçe Nüfusu Kaçtır?

250 bin 964 kişidir.

Hatay İskenderun Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 10,3 olarak gerçekleşmiştir.

İskenderun İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 36,173462 Enlem : 36,173462

İskenderun İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Hatay iline bağlı bulunan İskenderun ilçesinin telefon alan kodu 0 326 şeklinde başlamaktadır.

İskenderun ilçesinin bağlı olduğu Hatay İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda İskenderun ilçesinin bağlı olduğu il olan Hatay ilinin plaka kodu 31 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020