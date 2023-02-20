Jordy Delem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordy Delem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordy Delem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordy Delem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordy Delem 18 Mart 1993 tarihinde Le François şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Martinique,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Jordy José Delem şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordy Delem Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROSPORT Management yapmaktadır. Jordy Delem, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

San Antonio FC futbol takımında oynamaktadır. San Antonio FC takımına 19 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Jordy Delem'nin San Antonio FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jordy Delem Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jordy_delem/

Jordy Delem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jordy Delem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jordy Delem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordy Delem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında AC Arles B

1 Temmuz 2015 yılında AC Arles

1 Ocak 2016 yılında C. Franciscain

29 Nisan 2016 yılında Sounders FC 2

2 Mart 2017 yılında Seattle

12 Ağustos 2017 yılında Sounders FC 2

30 Kasım 2017 yılında Seattle

10 Nisan 2018 yılında Sounders FC 2

30 Kasım 2018 yılında Seattle

1 Nisan 2019 yılında Tacoma Defiance

30 Kasım 2019 yılında Seattle

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

19 Mayıs 2022 yılında San Antonio FC

Jordy Delem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordy Delem şuan San Antonio FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Jordy Delem Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Martinik takımında 8 numaralı formasıyla 2 Mayıs 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 45 maçta 7 gol atmıştır.

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