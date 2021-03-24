Kayseri Bünyan Nüfusu 2020 - 2021 |  Bünyan İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kayseri Bünyan Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kayseri Bünyan nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kayseri Bünyan Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Bünyan ilçesinin bağlı bulunduğu Kayseri ilinde 1 milyon 421 bin 455 kişi yaşamaktadır. Kayseri ili 16970 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,221 (km²) si Bünyan ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kayseri Bünyan nüfusu 30 bin 113 kişidir.

Kayseri Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 421 bin 455 kişidir.

Bünyan İlçe Nüfusu Kaçtır?

30 bin 113 kişidir.

Kayseri Bünyan Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -16,1 olarak gerçekleşmiştir.

Bünyan İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 35,857147 Enlem : 35,857147

Bünyan İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kayseri iline bağlı bulunan Bünyan ilçesinin telefon alan kodu 0 352 şeklinde başlamaktadır.

Bünyan ilçesinin bağlı olduğu Kayseri İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Bünyan ilçesinin bağlı olduğu il olan Kayseri ilinin plaka kodu 38 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020