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Kayseri Talas Nüfusu 2020 - 2021 |  Talas İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Kayseri Talas nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Kayseri Talas nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Kayseri Talas nüfusunun 165 bin 127 olduğu açıklandı. Haberimizde  Kayseri Talas yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Kayseri Talas Nüfusu 2020 - 2021 |  Talas İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kayseri Talas Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kayseri Talas nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kayseri Talas Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Talas ilçesinin bağlı bulunduğu Kayseri ilinde  1 milyon 421 bin 455 kişi yaşamaktadır. Kayseri ili 16970 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 446 (km²) si Talas ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kayseri Talas nüfusu 165 bin 127 kişidir.

Kayseri Talas Nüfusu 2020 - 2021 |  Talas İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Kayseri Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 421 bin 455 kişidir.

Talas İlçe Nüfusu Kaçtır?

165 bin 127 kişidir.

Kayseri Talas Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  8,2 olarak gerçekleşmiştir.

Kayseri Talas Nüfusu 2020 - 2021 |  Talas İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Talas İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  28,488356      Enlem :  28,488356

Talas İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kayseri iline bağlı bulunan Talas ilçesinin telefon alan kodu 0 352 şeklinde başlamaktadır.

Talas ilçesinin bağlı olduğu Kayseri İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Talas ilçesinin bağlı olduğu il olan Kayseri ilinin plaka kodu 38 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

 

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