Kayseri Hacılar Nüfusu 2020 - 2021 |  Hacılar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kayseri Hacılar Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kayseri Hacılar nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kayseri Hacılar Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Hacılar ilçesinin bağlı bulunduğu Kayseri ilinde 1 milyon 421 bin 455 kişi yaşamaktadır. Kayseri ili 16970 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 165 (km²) si Hacılar ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kayseri Hacılar nüfusu 12 bin 443 kişidir.

Kayseri Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 421 bin 455 kişidir.

Hacılar İlçe Nüfusu Kaçtır?

12 bin 443 kişidir.

Kayseri Hacılar Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 2,3 olarak gerçekleşmiştir.

Hacılar İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 26,782538 Enlem : 26,782538

Hacılar İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kayseri iline bağlı bulunan Hacılar ilçesinin telefon alan kodu 0 352 şeklinde başlamaktadır.

Hacılar ilçesinin bağlı olduğu Kayseri İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Hacılar ilçesinin bağlı olduğu il olan Kayseri ilinin plaka kodu 38 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020