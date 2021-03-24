Kayseri Tomarza Nüfusu 2020 - 2021 |  Tomarza İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kayseri Tomarza Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kayseri Tomarza nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kayseri Tomarza Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Tomarza ilçesinin bağlı bulunduğu Kayseri ilinde 1 milyon 421 bin 455 kişi yaşamaktadır. Kayseri ili 16970 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,393 (km²) si Tomarza ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kayseri Tomarza nüfusu 22 bin 28 kişidir.

Kayseri Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 421 bin 455 kişidir.

Tomarza İlçe Nüfusu Kaçtır?

22 bin 28 kişidir.

Kayseri Tomarza Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -6,2 olarak gerçekleşmiştir.

Tomarza İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 35,799465 Enlem : 35,799465

Tomarza İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kayseri iline bağlı bulunan Tomarza ilçesinin telefon alan kodu 0 352 şeklinde başlamaktadır.

Tomarza ilçesinin bağlı olduğu Kayseri İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Tomarza ilçesinin bağlı olduğu il olan Kayseri ilinin plaka kodu 38 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020