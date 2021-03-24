Kayseri Özvatan Nüfusu 2020 - 2021 |  Özvatan İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kayseri Özvatan Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kayseri Özvatan nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kayseri Özvatan Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Özvatan ilçesinin bağlı bulunduğu Kayseri ilinde 1 milyon 421 bin 455 kişi yaşamaktadır. Kayseri ili 16970 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 237 (km²) si Özvatan ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kayseri Özvatan nüfusu 3 bin 891 kişidir.

Kayseri Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 421 bin 455 kişidir.

Özvatan İlçe Nüfusu Kaçtır?

3 bin 891 kişidir.

Kayseri Özvatan Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -67,8 olarak gerçekleşmiştir.

Özvatan İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 35,701847 Enlem : 35,701847

Özvatan İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kayseri iline bağlı bulunan Özvatan ilçesinin telefon alan kodu 0 352 şeklinde başlamaktadır.

Özvatan ilçesinin bağlı olduğu Kayseri İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Özvatan ilçesinin bağlı olduğu il olan Kayseri ilinin plaka kodu 38 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020