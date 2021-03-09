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Kayseri Nüfusu 2020 - 2021 | Kayseri Yüzölçümü nedir?

2020 - 2021 Kayseri nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Kayseri nüfusu kaç oldu? sorusu yanıtını bulmuş oldu. TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Kayseri ilinin nüfusunun 1 milyon 421 bin 455 kişi olduğu açıklandı. Haberimizde Kayseri yüz ölçümü nedir? sorusuna da yanıt bulabilirisiniz.

Kayseri Nüfusu 2020 - 2021 | Kayseri Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Kayseri Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kayseri nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kayseri Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kayseri nüfusu geçen yıla göre 14046 kişi artarak 1 milyon 421 bin 455 kişi oldu ( 2019 yılında Kayseri nüfusu 1407409 kişiydi ) . İstanbul ilinde 712 bin 710 erkek, 708 bin 745 kadın yaşamaktadır.

Kayseri Alan kodu nedir?

Kayseri ilinin telefon alan kodu 0 352 şeklinde başlamaktadır.

Kayseri yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Kayseri ilinin yüz ölçümü 16970 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 8 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Kayseri Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kayseri ilinin plaka kodu 38 olarak belirlenmiştir

Kayseri Nüfusu 2020 - 2021 | Kayseri Yüzölçümü nedir?

Kayseri 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Kayseri 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 1421455

Kayseri 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 712710

Kayseri 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 708745

Kayseri 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 15

Kayseri 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 3,36 Kişidir.

Kayseri 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 27,29 olduğu görülmektedir.

Kayseri 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 24,37 olduğu görülmektedir.

Kayseri 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 2567 kişi boşanmıştır.

Kayseri 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 18649

Kayseri 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 1421455  

Kayseri 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 712710

Kayseri 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 708745        

Kayseri 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : -

Kayseri 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : -       

Kayseri 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : -       

Kayseri 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 83 kişidir.

Kayseri Nüfusu 2020 - 2021 | Kayseri Yüzölçümü nedir?

Kayseri 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 705545  Kadın : 701864  Toplam : 1407409  Nüfus yoğunluğu : 83 kişidir.  

Kayseri 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 705545  Kadın : 701864  Toplam : 1407409  

Kayseri 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : -  Kadın : -  Toplam : -  

Kayseri 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 696658  Kadın : 693022  Toplam : 1389680  Nüfus yoğunluğu : 82 kişidir.  

Kayseri 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 696658  Kadın : 693022  Toplam : 1389680  

Kayseri 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : -  Kadın : -  Toplam : -  

Kayseri 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 689595  Kadın : 687127  Toplam : 1376722  Nüfus yoğunluğu : 81 kişidir.  

Kayseri 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 689595  Kadın : 687127  Toplam : 1376722  

Kayseri 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : -  Kadın : -  Toplam : -  

Kayseri 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 681269  Kadın : 677711  Toplam : 1358980  Nüfus yoğunluğu : 80 kişidir.  

Kayseri 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 681269  Kadın : 677711  Toplam : 1358980  

Kayseri 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : -  Kadın : -  Toplam : -  

Kayseri 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 672828  Kadın : 668228  Toplam : 1341056  Nüfus yoğunluğu : 79 kişidir.  

Kayseri 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 672828  Kadın : 668228  Toplam : 1341056  

Kayseri 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : -  Kadın : -  Toplam : -  

 

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