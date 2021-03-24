Kayseri Develi Nüfusu 2020 - 2021 |  Develi İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kayseri Develi Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kayseri Develi nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kayseri Develi Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Develi ilçesinin bağlı bulunduğu Kayseri ilinde 1 milyon 421 bin 455 kişi yaşamaktadır. Kayseri ili 16970 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,905 (km²) si Develi ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kayseri Develi nüfusu 66 bin 250 kişidir.

Kayseri Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 421 bin 455 kişidir.

Develi İlçe Nüfusu Kaçtır?

66 bin 250 kişidir.

Kayseri Develi Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 7,7 olarak gerçekleşmiştir.

Develi İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,129089 Enlem : 27,129089

Develi İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kayseri iline bağlı bulunan Develi ilçesinin telefon alan kodu 0 352 şeklinde başlamaktadır.

Develi ilçesinin bağlı olduğu Kayseri İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Develi ilçesinin bağlı olduğu il olan Kayseri ilinin plaka kodu 38 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020