Kayseri Felahiye Nüfusu 2020 - 2021 |  Felahiye İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kayseri Felahiye Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kayseri Felahiye nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kayseri Felahiye Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Felahiye ilçesinin bağlı bulunduğu Kayseri ilinde 1 milyon 421 bin 455 kişi yaşamaktadır. Kayseri ili 16970 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 443 (km²) si Felahiye ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kayseri Felahiye nüfusu 5 bin 569 kişidir.

Kayseri Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 421 bin 455 kişidir.

Felahiye İlçe Nüfusu Kaçtır?

5 bin 569 kişidir.

Kayseri Felahiye Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -51,1 olarak gerçekleşmiştir.

Felahiye İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 35,568634 Enlem : 35,568634

Felahiye İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kayseri iline bağlı bulunan Felahiye ilçesinin telefon alan kodu 0 352 şeklinde başlamaktadır.

Felahiye ilçesinin bağlı olduğu Kayseri İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Felahiye ilçesinin bağlı olduğu il olan Kayseri ilinin plaka kodu 38 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020