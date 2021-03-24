Kayseri Yahyalı Nüfusu 2020 - 2021 |  Yahyalı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kayseri Yahyalı Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kayseri Yahyalı nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kayseri Yahyalı Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Yahyalı ilçesinin bağlı bulunduğu Kayseri ilinde 1 milyon 421 bin 455 kişi yaşamaktadır. Kayseri ili 16970 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,799 (km²) si Yahyalı ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kayseri Yahyalı nüfusu 36 bin 208 kişidir.

Kayseri Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 421 bin 455 kişidir.

Yahyalı İlçe Nüfusu Kaçtır?

36 bin 208 kişidir.

Kayseri Yahyalı Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 3,7 olarak gerçekleşmiştir.

Yahyalı İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 29,613901 Enlem : 29,613901

Yahyalı İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kayseri iline bağlı bulunan Yahyalı ilçesinin telefon alan kodu 0 352 şeklinde başlamaktadır.

Yahyalı ilçesinin bağlı olduğu Kayseri İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Yahyalı ilçesinin bağlı olduğu il olan Kayseri ilinin plaka kodu 38 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020