Kayseri İncesu Nüfusu 2020 - 2021 |  İncesu İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kayseri İncesu Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kayseri İncesu nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kayseri İncesu Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre İncesu ilçesinin bağlı bulunduğu Kayseri ilinde 1 milyon 421 bin 455 kişi yaşamaktadır. Kayseri ili 16970 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 812 (km²) si İncesu ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kayseri İncesu nüfusu 28 bin 567 kişidir.

Kayseri Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 421 bin 455 kişidir.

İncesu İlçe Nüfusu Kaçtır?

28 bin 567 kişidir.

Kayseri İncesu Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 21,2 olarak gerçekleşmiştir.

İncesu İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 28,62266 Enlem : 28,62266

İncesu İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kayseri iline bağlı bulunan İncesu ilçesinin telefon alan kodu 0 352 şeklinde başlamaktadır.

İncesu ilçesinin bağlı olduğu Kayseri İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda İncesu ilçesinin bağlı olduğu il olan Kayseri ilinin plaka kodu 38 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020