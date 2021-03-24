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Kayseri Sarız Nüfusu 2020 - 2021 |  Sarız İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Kayseri Sarız nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Kayseri Sarız nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Kayseri Sarız nüfusunun 9 bin 537 olduğu açıklandı. Haberimizde  Kayseri Sarız yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Kayseri Sarız Nüfusu 2020 - 2021 |  Sarız İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kayseri Sarız Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kayseri Sarız nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kayseri Sarız Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Sarız ilçesinin bağlı bulunduğu Kayseri ilinde  1 milyon 421 bin 455 kişi yaşamaktadır. Kayseri ili 16970 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,204 (km²) si Sarız ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kayseri Sarız nüfusu 9 bin 537 kişidir.

Kayseri Sarız Nüfusu 2020 - 2021 |  Sarız İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Kayseri Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 421 bin 455 kişidir.

Sarız İlçe Nüfusu Kaçtır?

9 bin 537 kişidir.

Kayseri Sarız Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  -4,8 olarak gerçekleşmiştir.

Kayseri Sarız Nüfusu 2020 - 2021 |  Sarız İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Sarız İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  36,489262      Enlem :  36,489262

Sarız İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kayseri iline bağlı bulunan Sarız ilçesinin telefon alan kodu 0 352 şeklinde başlamaktadır.

Sarız ilçesinin bağlı olduğu Kayseri İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Sarız ilçesinin bağlı olduğu il olan Kayseri ilinin plaka kodu 38 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

 

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