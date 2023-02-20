Leopold Wahlstedt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leopold Wahlstedt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leopold Wahlstedt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leopold Wahlstedt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leopold Wahlstedt 4 Temmuz 1999 tarihinde Stockholm şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leopold Wahlstedt Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Leopold Wahlstedt, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Odds BK futbol takımında oynamaktadır. Odds BK takımına 15 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Leopold Wahlstedt'nin Odds BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Leopold Wahlstedt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leopold Wahlstedt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.40 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Leopold Wahlstedt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leopold Wahlstedt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Nisan 2018 yılında Dalkurd

15 Ocak 2019 yılında Arendal Fotball

15 Ocak 2021 yılında Odds BK

Leopold Wahlstedt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leopold Wahlstedt şuan Odds BK takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Leopold Wahlstedt Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Norrtulls SK, AIK Solna, FC Djursholm (-2017)

İsveç takımında 1 numaralı formasıyla 9 Ocak 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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