Syver Aas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Syver Aas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Syver Aas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Syver Aas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Syver Aas 15 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Syver Aas Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Keypass AS yapmaktadır. Syver Aas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Odds BK futbol takımında oynamaktadır. Odds BK takımına 31 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Syver Aas'nin Odds BK ile sözleşmesi 31 Temmuz 2024 tarihinde bitmektedir.

Syver Aas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Syver Aas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Syver Aas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Syver Aas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Odds BK II

31 Temmuz 2020 yılında Odds BK

Syver Aas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Syver Aas şuan Odds BK takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Syver Aas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Odds BK

Norveç U18 takımında 7 numaralı formasıyla 7 Şubat 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 7 numaralı formasıyla 4 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U16 takımında 7 numaralı formasıyla 15 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

Norveç U15 takımında 7 numaralı formasıyla 27 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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