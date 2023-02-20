Anders Hartveit Ryste kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anders Hartveit Ryste Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anders Hartveit Ryste adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anders Hartveit Ryste Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anders Hartveit Ryste 28 Mayıs 2005 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anders Hartveit Ryste Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anders Hartveit Ryste, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Odds BK futbol takımında oynamaktadır. Odds BK takımına 28 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Anders Hartveit Ryste'nin Odds BK ile sözleşmesi 31 Temmuz 2024 tarihinde bitmektedir.

Anders Hartveit Ryste Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anders Hartveit Ryste isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anders Hartveit Ryste Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anders Hartveit Ryste futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Mayıs 2021 yılında Odds BK

Anders Hartveit Ryste Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anders Hartveit Ryste şuan Odds BK takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Anders Hartveit Ryste Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Skade, Ulefoss, Nome Fotball

Norveç U17 takımında 17 numaralı formasıyla 24 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U16 takımında 9 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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