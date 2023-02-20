Conrad Wallem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Conrad Wallem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Conrad Wallem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Conrad Wallem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Conrad Wallem 9 Haziran 2000 tarihinde Tønsberg şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Conrad Wallem Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TPSportManagement yapmaktadır. Conrad Wallem, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Odds BK futbol takımında oynamaktadır. Odds BK takımına 15 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Conrad Wallem'nin Odds BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Conrad Wallem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Conrad Wallem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Conrad Wallem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Conrad Wallem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ağustos 2018 yılında Arendal Fotball

15 Ocak 2021 yılında Odds BK

Conrad Wallem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Conrad Wallem şuan Odds BK takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Conrad Wallem Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Husøy & Foynland IF/HFIF Fotball (-2012), Nøtterøy IF (2013-2015), FK Tønsberg (2016)

Norveç U19 takımında 13 numaralı formasıyla 27 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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