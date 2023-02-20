Jesper Svenungsen Skau kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesper Svenungsen Skau Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesper Svenungsen Skau adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesper Svenungsen Skau Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesper Svenungsen Skau 19 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesper Svenungsen Skau Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Scouting AS yapmaktadır. Jesper Svenungsen Skau, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Odds BK futbol takımında oynamaktadır. Odds BK takımına 24 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Jesper Svenungsen Skau'nin Odds BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jesper Svenungsen Skau Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesper Svenungsen Skau isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jesper Svenungsen Skau Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesper Svenungsen Skau futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Odds BK II

24 Şubat 2022 yılında Odds BK

Jesper Svenungsen Skau Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesper Svenungsen Skau şuan Odds BK takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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