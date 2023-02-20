Steffen Hagen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steffen Hagen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Steffen Hagen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Steffen Hagen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Steffen Hagen 8 Mart 1986 tarihinde Kristiansand şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Steffen Hagen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Steffen Hagen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Odds BK futbol takımında oynamaktadır. Odds BK takımına 1 Ocak 2006 tarihinde katılmıştır. Steffen Hagen'nin Odds BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Steffen Hagen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Steffen Hagen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Steffen Hagen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Steffen Hagen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında Mandalskamerat.

1 Ocak 2006 yılında Odd Grenland

Steffen Hagen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Steffen Hagen şuan Odds BK takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Steffen Hagen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Norveç takımında 21 numaralı formasıyla 18 Ocak 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U21 takımında 2 numaralı formasıyla 7 Haziran 2005 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 0 gol atmıştır.

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