Peder Nygaard Klausen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peder Nygaard Klausen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Peder Nygaard Klausen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Peder Nygaard Klausen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Peder Nygaard Klausen 9 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Peder Nygaard Klausen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Scouting AS yapmaktadır. Peder Nygaard Klausen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Odds BK futbol takımında oynamaktadır. Odds BK takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Peder Nygaard Klausen'nin Odds BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Peder Nygaard Klausen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Peder Nygaard Klausen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Peder Nygaard Klausen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Peder Nygaard Klausen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Temmuz 2022 yılında Odds BK

Peder Nygaard Klausen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Peder Nygaard Klausen şuan Odds BK takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Helle (-2015), Kragerø (2016-08/19), Pors (08/19-12/19), Odds BK (2020)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.