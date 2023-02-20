Leon Hien kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leon Hien Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leon Hien adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leon Hien Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leon Hien 31 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Leon Sansah Dechor Hien şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leon Hien Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BHM Sports Agency yapmaktadır. Leon Hien, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Odds BK futbol takımında oynamaktadır. Odds BK takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Leon Hien'nin Odds BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Leon Hien Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leon Hien isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leon Hien Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leon Hien futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Hammarby U19

2 Ocak 2020 yılında IK Frej Täby

8 Ocak 2020 yılında Hammarby

30 Kasım 2020 yılında Hammarby

8 Ocak 2021 yılında Hammarby TFF

30 Kasım 2021 yılında Hammarby

8 Ocak 2022 yılında Hammarby TFF

12 Ocak 2023 yılında Odds BK

Leon Hien Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leon Hien şuan Odds BK takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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