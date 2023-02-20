Dennis Gjengaar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dennis Gjengaar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dennis Gjengaar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dennis Gjengaar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dennis Gjengaar 24 Şubat 2004 tarihinde Horten şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dennis Gjengaar Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Keypass AS yapmaktadır. Dennis Gjengaar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Odds BK futbol takımında oynamaktadır. Odds BK takımına 25 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Dennis Gjengaar'nin Odds BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Dennis Gjengaar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dennis Gjengaar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dennis Gjengaar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dennis Gjengaar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Odds BK II

25 Şubat 2022 yılında Odds BK

Dennis Gjengaar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dennis Gjengaar şuan Odds BK takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dennis Gjengaar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK Falk (-2013), FK Ørn-Horten (2013-2019)

Norveç U18 takımında 2 numaralı formasıyla 24 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 13 numaralı formasıyla 9 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U15 takımında 19 numaralı formasıyla 27 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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