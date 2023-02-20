Espen Ruud kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Espen Ruud Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Espen Ruud adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Espen Ruud Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Espen Ruud 26 Şubat 1984 tarihinde Porsgrunn şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Espen Ruud Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Espen Ruud, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Odds BK futbol takımında oynamaktadır. Odds BK takımına 1 Ocak 2015 tarihinde katılmıştır. Espen Ruud'nin Odds BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Espen Ruud Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Espen Ruud isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Espen Ruud Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Espen Ruud futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Odd Grenland

1 Temmuz 2008 yılında Odense BK

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

15 Eylül 2014 yılında Odense BK

1 Ocak 2015 yılında Odds BK

Espen Ruud Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Espen Ruud şuan Odds BK takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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