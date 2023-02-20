Josef Brian Baccay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josef Brian Baccay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Josef Brian Baccay kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Josef Brian Baccay ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Josef Brian Baccay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josef Brian Baccay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Josef Brian Baccay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josef Brian Baccay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josef Brian Baccay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josef Brian Baccay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josef Brian Baccay 29 Nisan 2001 tarihinde Oslo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josef Brian Baccay Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Access Sports yapmaktadır. Josef Brian Baccay, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Odds BK futbol takımında oynamaktadır. Odds BK takımına 3 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Josef Brian Baccay'nin Odds BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Josef Brian Baccay Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josef Brian Baccay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Josef Brian Baccay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josef Brian Baccay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Haziran 2018 yılında Lillestrøm

6 Temmuz 2020 yılında Fredrikstad

31 Aralık 2020 yılında Lillestrøm

2 Temmuz 2021 yılında Kongsvinger

22 Temmuz 2021 yılında Lillestrøm

3 Mart 2022 yılında Odds BK

Josef Brian Baccay kimdir

Josef Brian Baccay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josef Brian Baccay şuan Odds BK takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kolbotn IL (-2016), Lillestrøm SK (2017-2018)

Josef Brian Baccay Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç U21 takımında 17 numaralı formasıyla 29 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U19 takımında 22 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U18 takımında 15 numaralı formasıyla 8 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 18 numaralı formasıyla 10 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

Norveç U16 takımında 20 numaralı formasıyla 1 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Josef Brian Baccay nereli

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