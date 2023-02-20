Thomas Rekdal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Rekdal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Rekdal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Rekdal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Rekdal 16 Mart 2001 tarihinde Wetteren şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Thomas Grevsnes Rekdal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Rekdal Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Access Sports yapmaktadır. Thomas Rekdal, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Odds BK futbol takımında oynamaktadır. Odds BK takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Thomas Rekdal'nin Odds BK ile sözleşmesi 31 Temmuz 2025 tarihinde bitmektedir.

Thomas Rekdal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thomas Rekdal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thomas Rekdal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Rekdal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Mayıs 2017 yılında Fredrikstad

18 Ocak 2019 yılında FSV Mainz 05 II

1 Temmuz 2021 yılında Stuttgart II

1 Ağustos 2022 yılında Odds BK

Thomas Rekdal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Rekdal şuan Odds BK takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Thomas Rekdal Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Skogstrand (-2015), Fredrikstad FK (2015-2017)

Norveç U20 takımında 6 numaralı formasıyla 6 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U18 takımında 8 numaralı formasıyla 8 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 6 numaralı formasıyla 8 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 4 gol atmıştır.

Norveç U16 takımında 6 numaralı formasıyla 8 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

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