Ole Erik Midtskogen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ole Erik Midtskogen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ole Erik Midtskogen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ole Erik Midtskogen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ole Erik Midtskogen 12 Nisan 1995 tarihinde Tynset şehrinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ole Erik Midtskogen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProMotion Player Management yapmaktadır. Ole Erik Midtskogen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Odds BK futbol takımında oynamaktadır. Odds BK takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ole Erik Midtskogen'nin Odds BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Ole Erik Midtskogen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ole Erik Midtskogen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ole Erik Midtskogen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ole Erik Midtskogen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2016 yılında HamKam

6 Ocak 2020 yılında KÍ Klaksvík

1 Ocak 2021 yılında Dundalk FC

13 Ağustos 2021 yılında Kjelsas IL

8 Ocak 2023 yılında Odds BK

Ole Erik Midtskogen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ole Erik Midtskogen şuan Odds BK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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