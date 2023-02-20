Mikael İngebrigtsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikael İngebrigtsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mikael İngebrigtsen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mikael İngebrigtsen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mikael İngebrigtsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikael İngebrigtsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mikael İngebrigtsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikael İngebrigtsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikael İngebrigtsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikael İngebrigtsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikael İngebrigtsen 21 Temmuz 1996 tarihinde Tromsø şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Mikael Norø Ingebrigtsen şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikael İngebrigtsen Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini goOn as yapmaktadır. Mikael İngebrigtsen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Odds BK futbol takımında oynamaktadır. Odds BK takımına 25 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Mikael İngebrigtsen'nin Odds BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Mikael İngebrigtsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikael İngebrigtsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Mikael İngebrigtsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikael İngebrigtsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Mayıs 2014 yılında Tromsø IL

4 Şubat 2018 yılında IFK Göteborg

8 Ağustos 2018 yılında Tromsø IL

25 Mart 2022 yılında Odds BK

Mikael İngebrigtsen kimdir

Mikael İngebrigtsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikael İngebrigtsen şuan Odds BK takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tromsø IL (-5/2014)

Mikael İngebrigtsen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç U18 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Mikael İngebrigtsen nereli

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