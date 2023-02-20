Solomon Owusu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Solomon Owusu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Solomon Owusu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Solomon Owusu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Solomon Owusu 28 Ekim 1995 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Solomon Owusu Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Solomon Owusu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Odds BK futbol takımında oynamaktadır. Odds BK takımına 19 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Solomon Owusu'nin Odds BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Solomon Owusu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Solomon Owusu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Solomon Owusu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Solomon Owusu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Mart 2018 yılında Raufoss

19 Ocak 2021 yılında Odds BK

Solomon Owusu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Solomon Owusu şuan Odds BK takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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