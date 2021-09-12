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Masterchef kim elendi? | Masterchef elenen yarışmacı kim oldu? 9 Eylül 2021 Pazar

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı Masterchef Türkiye'de heyecan dorukta. Sevilen yarışmada eleme heyecanı yaşandı. Peki Masterchef kim elendi? | Masterchef elenen yarışmacı kim oldu? 9 Eylül 2021 Pazar Detaylar haberimizde...

Masterchef kim elendi? | Masterchef elenen yarışmacı kim oldu? 9 Eylül 2021 Pazar

Haftanın eleme adayları arasında yer alan isimlerden bir kişi programın 65. bölümünde hayallerine veda etti.  MasterChef Türkiye'ye ve hayallerine veda eden yarışmacı merak konusu oldu. Peki Masterchef kim elendi? | Masterchef elenen yarışmacı kim oldu? 9 Eylül 2021 Pazar İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF KİM ELENDİ? | MASTERCHEF ELENEN YARIŞMACI KİM OLDU? 9 EYLÜL 2021 PAZAR

MasterChef Türkiye'de gecenin ilk eleme adayını dokunulmazlığı kazanan Emre belirledi. Emre ilk eleme adayı olarak Dilara'nın ismini söyledi. Böylece Dilara MasterChef'te eleme potasına giren beşinci isim oldu.

MasterChef Türkiye 12 Eylül 2021 elenen isim bu akşam yapılacak yemeğin ardından belli olacak. MasterChef'e veda eden isim açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

MASTERCHEF YARIŞMACILARI 2021 

Masterfchef Türkiye'nin yeni sezon yarışmacılar: Fatma Polat, Milhan Erdem, Dilara Başaran, İbrahim Cingözler, Şükrü Özsarı, Hamza Mercimek, Tunahan Ak, Burcu Önal, Görkem Demiral, Hasan Biltekin, Tahsin Küçük, Eren kaşıkçı, Mert Yılmaz, Safanur Bol, Emre Büber, Sergen Özen.

MASTERCHEF 2021 YARIŞMACILARI

MasterChef Türkiye'nin ana kadrosu şu şekildedir:

Masterchef yarışmacıları 2021 | Masterchef 2021 ana kadro

FATMA POLAT

 MasterChef’in birinci grubunda ana kadroya çıkan ilk isim Fatma Polat olmuştu. Fatma Polat yarışmanın ana kadrosunda yer alıyor.

Fatma Polat hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Masterchef Fatma Polat kimdir?

Masterchef yarışmacıları 2021 | Masterchef 2021 ana kadro

MİLHAN ERDEM

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın sunduğu ve jüri üyeliklerini üstlendiği MasterChef Türkiye'nin ikinci ana kadro yarışmacısı Milhan Erdem olmuştu. Erdem, 2001 doğumludur.

Milhan Erdem hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Masterchef Milhan Erdem kimdir?

Masterchef yarışmacıları 2021 | Masterchef 2021 ana kadro

DİLARA BAŞARAN

24 yaşında olan Dilara Başaran, Masterchef Türkiye'ye İstanbul'dan katıldı.

Dilara Başaran hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Masterchef Dilara Başaran kimdir?

Masterchef yarışmacıları 2021 | Masterchef 2021 ana kadro

İBRAHİM CİNGÖZLER

MasterChef yarışmacısı İbrahim Cingözler yarışmaya Bodrum'dan katılıyor. Aslen Adanalı olan yarışmacı daha şimdiden izleyecilerin dikkatini çekmeyi başardı.

İbrahim Cingözler hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Masterchef İbrahim Cingözler kimdir?

Masterchef yarışmacıları 2021 | Masterchef 2021 ana kadro

ŞÜKRÜ ÖZSARI

Şükrü Özsarı, 28 yaşında ve yarışmaya İzmir'den yarışmaya katılıyor.

Şükrü Özsarı,  hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Masterchef Şükrü Özsarı kimdir? 

Masterchef yarışmacıları 2021 | Masterchef 2021 ana kadro

HAMZA MERCİMEK

MasterChef Hamza, 1996 tarihinde İstanbul Kadıköy’de dünyaya geldi. Bolu Mengenlidir ve yarışmaya İstanbul’dan katılmaktadır.

Hamza Mercimek hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Masterchef Hamza Mercimek kimdir?

Masterchef yarışmacıları 2021 | Masterchef 2021 ana kadro

TUNAHAN AK

19 yaşında olan Tunahan Ak, aşçılık lisesi mezunudur. 

Tunahan Ak, hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Masterchef Tunahan Ak kimdir?

Masterchef yarışmacıları 2021 | Masterchef 2021 ana kadro

BURCU ÖNAL

Burcu Öcal, uzun süre  Asya'da yaşadı. Öcal,  Asya yemekleri konusunda oldukça iddialı.

Burcu Öcal, hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Masterchef Burcu Önal kimdir?

 

Masterchef yarışmacıları 2021 | Masterchef 2021 ana kadro

HASAN BİLTEKİN

Masterchef Türkiye'nin sevilen yarışmacısı Biltekin 27 yaşında ve aslen Nevşehirlidir. 

Hasan Biltekin hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Masterchef Hasan Biltekin kimdir?

Masterchef yarışmacıları 2021 | Masterchef 2021 ana kadro

TAHSİN KÜÇÜK

TV8'in sevilen yemek yarışma programında yarışan isimlerden Tahsin Küçük, aslen Trabzonlu.

Tahsin Küçük  hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Masterchef Tahsin Küçük kimdir?

Masterchef yarışmacıları 2021 | Masterchef 2021 ana kadro

EREN KAŞIKÇI

Eren Kaşıkçı, 32 yaşında ve yarışmaya Gökçeada’dan katılıyor. Aslen Tokatlı olan yarışmacı, evlidir ve bir çocuk sahibidir

Eren Kaşıkçı hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Masterchef Eren Kaşıkçı kimdir?

Masterchef yarışmacıları 2021 | Masterchef 2021 ana kadro

MERT YILMAZ

Mert Yılmaz, 29 yaşındadır ve Los Angeles'ta özel bir catering firmasında aşçılık yapmıştır.

Mert Yılmaz hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Masterchef Mert Yılmaz kimdir?

Masterchef yarışmacıları 2021 | Masterchef 2021 ana kadro

SAFANUR BOL

MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında Safanur Bol, ana kadroda yarışan isimler arasında. Safanur Bol, Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi'ndeki eğitimi ardından İzmir Ekonomi Üniversitesi'de Mutfak Sanatları okumuştur.

Safanur Bol hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Masterchef Safanur Bol kimdir?

Masterchef yarışmacıları 2021 | Masterchef 2021 ana kadro

EMRE BÜBER

Emre 26 yaşında ve bir çocuk babasıdır. Emre Büber Avusturya'da doğdu. Aşçılık eğitimi almamış ve sektörde tecrübe kazanmıştır.

Emre Büber hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Masterchef Emre Büber kimdir?

Masterchef yarışmacıları 2021 | Masterchef 2021 ana kadro

SERGEN ÖZEN

Masterchef Sergen yarışmanın dikkat çeken isimleri arasında bulunuyor. Masterchef ana kadrosunun 16.ismi Sergen olmuştur.

Sergen Özen hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Masterchef Sergen Özen kimdir? 

Masterchef 2021 ne zaman başlıyor? | Mastechef hangi gün, saat kaçta? | Masterchef fragman

MASTERCHEF TÜRKİYE

MasterChef Türkiye, İngiltere'de reyting rekorları kıran aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlamasıdır.

MasterChef Türkiye 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de ekranlara gelmiştir. 2018 yılında ise Acun Medya yapımcılığında TV8'de ekranlarına geçmiştir..

Yarışmanın 2011'de yayımlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yapmıştır. 

2018'de yayımlanan sezonunda jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturmuştur.

2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Armani'nin yerini Danilo Zanna almıştır.

2020'de aynı jüriyle devam eden MasterChef Türkiye bu sezon da aynı şekilde devam ediyor.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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