Mateus Ludke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateus Ludke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateus Ludke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateus Ludke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateus Ludke 11 Aralık 2000 tarihinde Palmitos şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateus Ludke Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BTS BRASIL yapmaktadır. Mateus Ludke, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) futbol takımında oynamaktadır. Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mateus Ludke'nin Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mateus Ludke Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mateus Ludke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mateus Ludke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateus Ludke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ekim 2020 yılında Guarani

10 Ocak 2023 yılında Sampaio Corrêa

30 Kasım 2023 yılında Guarani

Mateus Ludke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateus Ludke şuan Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Chapecoense-SC

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.