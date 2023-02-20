Aaron Molloy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Molloy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aaron Molloy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aaron Molloy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aaron Molloy 11 Ocak 1997 tarihinde Dublin şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aaron Molloy Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Topnotch Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Memphis 901 FC futbol takımında oynamaktadır. Memphis 901 FC takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Aaron Molloy'nin Memphis 901 FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aaron Molloy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/aaronmolloy18

http://www.instagram.com/aaronmolloy10/?hl=en

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Aaron Molloy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aaron Molloy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Aaron Molloy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aaron Molloy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Drogheda United

1 Ağustos 2016 yılında Keiser Uni

1 Mayıs 2017 yılında Reading United

31 Temmuz 2017 yılında Keiser Uni

1 Ağustos 2017 yılında Penn State

1 Mayıs 2018 yılında Reading United

1 Ağustos 2018 yılında Penn State

1 Mayıs 2019 yılında Reading United

1 Ağustos 2019 yılında Penn State

9 Ocak 2020 yılında Portland

1 Şubat 2020 yılında Kulüpsüz

5 Mart 2020 yılında Portland 2

17 Şubat 2021 yılında Forward Madison

11 Ocak 2022 yılında Memphis 901

Aaron Molloy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aaron Molloy şuan Memphis 901 FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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