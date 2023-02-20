Luiz Fernando Nascimento kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luiz Fernando Nascimento Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luiz Fernando Nascimento adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luiz Fernando Nascimento Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luiz Fernando Nascimento 23 Haziran 1997 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luiz Fernando Nascimento Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Team yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Memphis 901 FC futbol takımında oynamaktadır. Memphis 901 FC takımına 17 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Luiz Fernando Nascimento'nin Memphis 901 FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Luiz Fernando Nascimento Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/luizfernando084/

Haberin Devamı

Luiz Fernando Nascimento Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luiz Fernando Nascimento isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Luiz Fernando Nascimento Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luiz Fernando Nascimento futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2016 yılında Richmond

1 Aralık 2018 yılında ATL UTD 2

21 Ağustos 2019 yılında Atlanta

23 Ağustos 2019 yılında ATL UTD 2

30 Kasım 2019 yılında Atlanta

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

30 Aralık 2020 yılında TB Rowdies

17 Şubat 2022 yılında Memphis 901

Luiz Fernando Nascimento Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luiz Fernando Nascimento şuan Memphis 901 FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Corinthians, Flamengo

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.