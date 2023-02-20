Laurent Kissiedou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laurent Kissiedou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Laurent Kissiedou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Laurent Kissiedou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Laurent Kissiedou 22 Aralık 1998 tarihinde Divo şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Fildişi Sahili,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Laurent Kissiedou Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ascension Athletes yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Memphis 901 FC futbol takımında oynamaktadır. Memphis 901 FC takımına 26 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Laurent Kissiedou'nin Memphis 901 FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Laurent Kissiedou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Laurent Kissiedou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Laurent Kissiedou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Laurent Kissiedou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ağustos 2017 yılında Charleston

30 Kasım 2017 yılında Atlanta Academy

19 Şubat 2018 yılında ATL UTD 2

1 Aralık 2019 yılında Kulüpsüz

26 Nisan 2021 yılında Memphis 901

Laurent Kissiedou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Laurent Kissiedou şuan Memphis 901 FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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