Graham Smith kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Graham Smith Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Graham Smith adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Graham Smith Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Graham Smith 25 Kasım 1995 tarihinde Highlands Ranch, Colorado şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Graham Smith Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ascension Athletes yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Memphis 901 FC futbol takımında oynamaktadır. Memphis 901 FC takımına 18 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Graham Smith'nin Memphis 901 FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Graham Smith Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Graham Smith isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Graham Smith Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Graham Smith futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2016 yılında Denver Pioneers

1 Mayıs 2017 yılında Colorado U23

1 Ağustos 2017 yılında Denver Pioneers

19 Ocak 2018 yılında Kansas City

16 Mart 2018 yılında Swope Park

30 Kasım 2018 yılında Kansas City

7 Mart 2019 yılında Swope Park

30 Kasım 2019 yılında Kansas City

18 Şubat 2022 yılında Memphis 901

Graham Smith Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Graham Smith şuan Memphis 901 FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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