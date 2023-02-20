Drew Romig kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Drew Romig Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Drew Romig adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Drew Romig Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Drew Romig 25 Mart 1998 tarihinde Midlothian, Virginia şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Andrew Peter Romig şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Drew Romig Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Memphis 901 FC futbol takımında oynamaktadır. Memphis 901 FC takımına 7 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Drew Romig'nin Memphis 901 FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Drew Romig Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Drew Romig isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Drew Romig Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Drew Romig futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Nisan 2014 yılında Richmond

30 Kasım 2014 yılında Rich. Academy

28 Mart 2015 yılında Richmond

30 Kasım 2015 yılında Rich. Academy

1 Ağustos 2016 yılında Tar Heels

1 Ağustos 2020 yılında Belmont Bruins

1 Mayıs 2021 yılında Tormenta FC 2

1 Ağustos 2021 yılında Belmont Bruins

7 Mart 2022 yılında Memphis 901

Drew Romig Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Drew Romig şuan Memphis 901 FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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