Bruno Lapa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Lapa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Lapa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Lapa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Lapa 10 Mayıs 1997 tarihinde Curitiba şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Bruno Felipe Serbena Lapa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Lapa Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Octagon yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Memphis 901 FC futbol takımında oynamaktadır. Memphis 901 FC takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Bruno Lapa'nin Memphis 901 FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Bruno Lapa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/brunoolapaa

http://www.instagram.com/brunoolapaa/

Bruno Lapa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bruno Lapa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bruno Lapa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Lapa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Montv. Academy

1 Ağustos 2016 yılında Demon Deacons

1 Mayıs 2019 yılında NC Fusion U-23

1 Ağustos 2019 yılında Demon Deacons

14 Şubat 2020 yılında Legion FC

1 Şubat 2023 yılında Memphis 901

Bruno Lapa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Lapa şuan Memphis 901 FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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