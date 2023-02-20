Jelani Peters kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jelani Peters Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jelani Peters adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jelani Peters Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jelani Peters 17 Aralık 1993 tarihinde Port of Spain şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Trinidad ve Tobago uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jelani Peters Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Memphis 901 FC futbol takımında oynamaktadır. Memphis 901 FC takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jelani Peters'nin Memphis 901 FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Jelani Peters Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jelani Peters isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jelani Peters Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jelani Peters futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında W Connection

3 Nisan 2017 yılında Toronto FC II

18 Mayıs 2017 yılında W Connection

19 Mayıs 2017 yılında Toronto FC II

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

29 Nisan 2021 yılında Pittsburgh

20 Ocak 2023 yılında Memphis 901

Jelani Peters Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jelani Peters şuan Memphis 901 FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Jelani Peters Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Trinidad ve Tobago takımında 4 numaralı formasıyla 3 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.