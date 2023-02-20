Rashawn Dally kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rashawn Dally Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rashawn Dally kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rashawn Dally ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rashawn Dally kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rashawn Dally Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rashawn Dally kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rashawn Dally Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rashawn Dally adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rashawn Dally Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rashawn Dally 14 Ocak 1997 tarihinde Bloomfield, Connecticut şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Jamaika,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Rashawn Stephen Dally şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rashawn Dally Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hartford Athletic futbol takımında oynamaktadır. Hartford Athletic takımına 13 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Rashawn Dally'nin Hartford Athletic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rashawn Dally Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rashawn Dally isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Rashawn Dally Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rashawn Dally futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2018 yılında Hartford City

1 Ağustos 2018 yılında QU Bobcats

14 Ocak 2019 yılında Cincinnati

5 Mart 2019 yılında Memphis 901

20 Mayıs 2019 yılında Cincinnati

8 Temmuz 2020 yılında Las Vegas

30 Kasım 2020 yılında Cincinnati

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

23 Nisan 2021 yılında Memphis 901

13 Ocak 2022 yılında Hartford

Rashawn Dally kimdir

Rashawn Dally Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rashawn Dally şuan Hartford Athletic takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bloomfield High School, Watkinson School

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Rashawn Dally nereli

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