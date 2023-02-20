Rece Buckmaster kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rece Buckmaster Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rece Buckmaster kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rece Buckmaster ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Rece Buckmaster kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rece Buckmaster Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rece Buckmaster kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rece Buckmaster Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rece Buckmaster adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rece Buckmaster Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rece Buckmaster 7 Temmuz 1996 tarihinde Auburn, Indiana şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rece Buckmaster Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Memphis 901 FC futbol takımında oynamaktadır. Memphis 901 FC takımına 18 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Rece Buckmaster'nin Memphis 901 FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Rece Buckmaster Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Rico_da77

Rece Buckmaster Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rece Buckmaster isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Rece Buckmaster Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rece Buckmaster futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2015 yılında Indiana Hoosier

1 Mayıs 2016 yılında Chicago FC

1 Ağustos 2016 yılında Indiana Hoosier

11 Ocak 2019 yılında New York RB

5 Mart 2019 yılında NY Red Bulls II

3 Ağustos 2019 yılında New York RB

29 Şubat 2020 yılında Kulüpsüz

13 Temmuz 2020 yılında Memphis 901

6 Ocak 2021 yılında Indy Eleven

18 Ocak 2022 yılında Memphis 901

Rece Buckmaster kimdir

Rece Buckmaster Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rece Buckmaster şuan Memphis 901 FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Indiana Fire Academy

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Rece Buckmaster nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Aschraf El Mahdioui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aschraf El Mahdioui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aschraf El Mahdioui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aschraf El Mahdioui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jorge Almaguer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Almaguer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jorge Almaguer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Almaguer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdulrahmen Al Mughais kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulrahmen Al Mughais Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdulrahmen Al Mughais kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulrahmen Al Mughais Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andres Jimenez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Jimenez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andres Jimenez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Jimenez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Son dakika | AFAD ve Kandilli duyurdu: Hatay'da peş peşe 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem
Son dakika | AFAD ve Kandilli duyurdu: Hatay'da peş peşe 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem
Manisalı çift düğünde takılan paraları depremzedeler için bağışladılar!
Manisalı çift düğünde takılan paraları depremzedeler için bağışladılar!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!