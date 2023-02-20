Rece Buckmaster kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rece Buckmaster Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rece Buckmaster adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rece Buckmaster Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rece Buckmaster 7 Temmuz 1996 tarihinde Auburn, Indiana şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rece Buckmaster Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Memphis 901 FC futbol takımında oynamaktadır. Memphis 901 FC takımına 18 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Rece Buckmaster'nin Memphis 901 FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Rece Buckmaster Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Rico_da77

Rece Buckmaster Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rece Buckmaster isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rece Buckmaster Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rece Buckmaster futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2015 yılında Indiana Hoosier

1 Mayıs 2016 yılında Chicago FC

1 Ağustos 2016 yılında Indiana Hoosier

11 Ocak 2019 yılında New York RB

5 Mart 2019 yılında NY Red Bulls II

3 Ağustos 2019 yılında New York RB

29 Şubat 2020 yılında Kulüpsüz

13 Temmuz 2020 yılında Memphis 901

6 Ocak 2021 yılında Indy Eleven

18 Ocak 2022 yılında Memphis 901

Rece Buckmaster Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rece Buckmaster şuan Memphis 901 FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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