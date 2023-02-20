Leston Paul kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leston Paul Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leston Paul adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leston Paul Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leston Paul 11 Mart 1990 tarihinde Mayaro şehrinde doğmuştur. 1,63 m boyundadır. Trinidad ve Tobago uyrukludur.Gerçek adı da Leston Peter Paul şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leston Paul Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leston Paul, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Memphis 901 FC futbol takımında oynamaktadır. Memphis 901 FC takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Leston Paul'nin Memphis 901 FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Leston Paul Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leston Paul isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leston Paul Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leston Paul futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ocak 2014 yılında Central FC

1 Nisan 2017 yılında Ma Pau Stars

1 Ağustos 2017 yılında Pasaquina

1 Temmuz 2018 yılında Central FC

1 Ocak 2019 yılında Memphis 901

Leston Paul Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leston Paul şuan Memphis 901 FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Leston Paul Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Trinidad ve Tobago takımında 23 numaralı formasıyla 11 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 32 maçta 0 gol atmıştır.

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