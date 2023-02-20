Dylan Borczak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dylan Borczak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dylan Borczak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dylan Borczak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dylan Borczak 13 Haziran 1999 tarihinde Detroit, Michigan şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Dylan Michael-Frank Borczak şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dylan Borczak Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Schiano Soccer yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Memphis 901 FC futbol takımında oynamaktadır. Memphis 901 FC takımına 26 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Dylan Borczak'nin Memphis 901 FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Dylan Borczak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dylan Borczak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dylan Borczak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dylan Borczak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2018 yılında Oakland Uni.

2 Mart 2022 yılında RGV FC Toros

26 Eylül 2022 yılında Memphis 901

Dylan Borczak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dylan Borczak şuan Memphis 901 FC takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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