Phillip Goodrum kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Phillip Goodrum Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Phillip Goodrum adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Phillip Goodrum Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Phillip Goodrum 20 Haziran 1997 tarihinde Nashville, Tennessee şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Phillip Joseph Goodrum şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Phillip Goodrum Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Topnotch Management yapmaktadır. Phillip Goodrum, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Memphis 901 FC futbol takımında oynamaktadır. Memphis 901 FC takımına 14 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Phillip Goodrum'nin Memphis 901 FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Phillip Goodrum Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Phillip Goodrum isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Phillip Goodrum Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Phillip Goodrum futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2016 yılında UNC Wilmington

1 Mayıs 2019 yılında Brazos Valley

1 Ağustos 2019 yılında UNC Wilmington

13 Ocak 2020 yılında Atlanta

14 Ocak 2020 yılında ATL UTD 2

18 Şubat 2020 yılında Atlanta

20 Şubat 2020 yılında ATL UTD 2

15 Aralık 2020 yılında Atlanta

19 Aralık 2020 yılında ATL UTD 2

14 Ocak 2022 yılında Memphis 901

Phillip Goodrum Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Phillip Goodrum şuan Memphis 901 FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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