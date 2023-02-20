Carson Vom Steeg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carson Vom Steeg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carson Vom Steeg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carson Vom Steeg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carson Vom Steeg 1 Şubat 1999 tarihinde Santa Barbara, California şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Carson Andrew Vom Steeg şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carson Vom Steeg Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Memphis 901 FC futbol takımında oynamaktadır. Memphis 901 FC takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Carson Vom Steeg'nin Memphis 901 FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Carson Vom Steeg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carson Vom Steeg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Carson Vom Steeg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carson Vom Steeg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında Stanford Card.

1 Ağustos 2018 yılında UCSB Gauchos

11 Şubat 2022 yılında Loudoun United

17 Ocak 2023 yılında Memphis 901

Carson Vom Steeg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carson Vom Steeg şuan Memphis 901 FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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