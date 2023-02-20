Lucas Turci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Turci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Turci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Turci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Turci 23 Ağustos 1996 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Henrique Turci şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Turci Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lehmanns Management yapmaktadır. Lucas Turci, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Memphis 901 FC futbol takımında oynamaktadır. Memphis 901 FC takımına 11 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Turci'nin Memphis 901 FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Turci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Turci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Lucas Turci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Turci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında São Caetano

1 Temmuz 2016 yılında SV Schackendorf

1 Ocak 2017 yılında TSV Grunbach

1 Temmuz 2019 yılında 1.CfR Pforzheim

25 Temmuz 2020 yılında U. Fürstenwalde

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

11 Mart 2022 yılında Memphis 901

Lucas Turci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Turci şuan Memphis 901 FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.